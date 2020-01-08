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Dünya

İsrail Güvenlik Kabinesi ABD-İran gerginliğini görüşecek

İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde ABD ile İran arasında yaşanan gerginliği görüşmek üzere toplanacak.

Mustafa Deveci   | 08.01.2020
İsrail Güvenlik Kabinesi ABD-İran gerginliğini görüşecek

Quds

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Güvenlik Kabinesi bugün yapacağı toplantıda ABD ile İran arasında yaşanan gerilimi değerlendirecek. 

Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde yapılacak toplantıda, bölgedeki son gelişmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi verilecek.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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