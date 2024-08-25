Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,766.20
BTC/USDT
64,236.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçlerinin askeri aracın önüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli hastanede hayatını kaybetti

İsrail ordusunun yaraladığı ve askeri aracın ön kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı 19 yaşındaki Filistinli hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Nuri Uçar, Awad Rjoob  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
İsrail güçlerinin askeri aracın önüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli hastanede hayatını kaybetti

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Tulkerim'in kuzeydoğusundaki Sayda beldesinden olan Zahir Tahsin Raddad (19), bugün İsrail'deki Meir Hastanesi'nde şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 23 Temmuz'da İsrail askerlerinin Raddad'ı ateş ederek yaraladığı ve askeri aracın ön kısmında kalkan olarak kullandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin yaralı haldeki Raddad'ı kaldırıldığı hastanede gözaltına aldığı kaydedildi.

Hastanede geçirdiği cerrahi operasyonların ardından solunum cihazına bağlanan Raddad'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin Raddad'ı canlı kalkan olarak askeri aracın önünde kullandığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve tepki toplamıştı.

Raddad'ın ölümüyle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısı 23'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana çoğu genç ve çocuk 643 kişi İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bitlis'te "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni" düzenlendi
Yozgat'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak
Trabzon'da dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Terme Çayı'nın debisi sağanak sonrası yükseldi

Benzer haberler

İsrail güçlerinin askeri aracın önüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli hastanede hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin askeri aracın önüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli hastanede hayatını kaybetti

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi Filistin'e destek için İsrail Büyükelçiliğine yürüdü

Uluslararası 10 hava yolu şirketi güvenlik gerekçesiyle İsrail seferlerini iptal etti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 400 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 400 Filistinli hayatını kaybetti
İrlanda'da Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'i destekleyen ABD yönetimi protesto edildi

İrlanda'da Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'i destekleyen ABD yönetimi protesto edildi
Malezya Başbakanı Enver'den Batılı ülkelere "Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltmeleri" çağrısı

Malezya Başbakanı Enver'den Batılı ülkelere "Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltmeleri" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet