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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Gülşen Topçu  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Gazze

İsrail'in 24 Ağustos'un ilk saatlerinde başlattığı ve gün boyu sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı arttı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda 59 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal da yaptığı yazılı açıklamada, orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Ayn Calut sitelerinde bir dairenin hedef alınması sonucu 4 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Basal, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ın büyük bölümünün tahliye edilmesini istemesinin ardından Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgeler ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın yoğun topçu ateşine maruz kaldığını ifade etti.

Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman yetkilisi Muhammed el-Muğayr, saldırılarda ölen Filistinli sayısını 49 olarak açıklamıştı.

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