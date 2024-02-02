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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 17 haftadır kısıtlıyor

İsrail, cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hamdi Yıldız  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 17 haftadır kısıtlıyor Fotoğraf: Mohammad Hamad / AA

Kudüs

AA muhabirine konuşan Kudüs İslami Vakıflar Dairesi yetkilisi, normalde cuma günleri 50 binden fazla kişinin saf tuttuğu Aksa'da bu hafta İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle sadece 13 bin kişinin cuma namazını eda edebildiğini aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin 17 haftadır uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle cuma namazında yine Mescid-i Aksa'nın boş kaldığını belirtti.

İsrail polisi, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getirirken söz konusu uygulamalar özellikle cuma günleri daha da artırılıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya çıkan sokaklara barikatlar kuran İsrail polisi, cuma günleri sadece yaşlı Filistinlilerin namazı için Aksa'ya girişlerine izin veriyor.

Cuma namazını eda etmek için uzak beldelerden Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlar, içeri girme imkanı bulamayınca Aksa'nın giriş kapılarına yakın noktalarda ibadetlerini yerine getiriyor.

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