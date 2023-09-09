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Dünya

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 yaşında bir çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü bildirildi.

Mücahit Aydemir  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 yaşında bir çocuğu öldürdü

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 yaşındaki Milad er-Rai'nin, El Halil'e bağlı el-Arub Mülteci Kampı'nın girişinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Öldürülen çocuğun cesedinin Beytüllahim kentindeki Yemame Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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