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Dünya

İsrail güçleri Filistinli bakana gözaltında 'kullanılmış tıbbi maske' taktırdı

Filistin Yönetimi'nin Kudüs Bakanı Fadi El-Hedmi, İsrail güçlerince ikindi saatlerinde serbest bırakıldığını, gözaltı sırasında kendisine zorla kullanılmış tıbbi maske taktırıldığını söyledi.

Esat Fırat   | 03.04.2020
İsrail güçleri Filistinli bakana gözaltında 'kullanılmış tıbbi maske' taktırdı Filistin Yönetimi'nin Kudüs Bakanı Fadi El-Hedmi (Sağda) gözaltı sırasında kendisine zorla kullanılmış tıbbi maske taktırıldığını söyledi.

Kudüs

Bakan Hedmi, gözaltında bulunduğu Batı Kudüs’teki Russian Compound’dan (El-Meskubiyye) ikindi saatlerinde salıverilmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. 

İsrail güçlerinin sabah saatlerinde kapıyı patlatarak evine baskın düzenlediğini ve arama yapma bahanesiyle adeta evin altını üstüne getirdiğini belirtti.

Hedmi, İsrail güçlerinin arama işlemini polis köpekleriyle yaptığını ve ev halkında büyük bir paniğe yol açtıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İşgal güçleri, Meskubiyye’deki gözaltı sırasında beni şiddetle darp ettikten sonra bana zorla kullanılmış maske taktırdı."

Hedmi, "İşgal devletinin Filistin halkına karşı zalimane politikaları, bizi Kudüs’teki halkımız için yürüttüğümüz hizmetlerden alıkoyamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Hedmi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada da, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan çok sayıda kolluk kuvvetinin, Hedmi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlediği ve Bakanı "vahşice" gözaltına aldığı duyurulmuştu.

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