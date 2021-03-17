Euro
8.96
Dolar
7.53
BIST 100
1,567.61
Altın
1,730.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te gece saatlerinde baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla biri çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 17.03.2021
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda çeşitli iddialarla biri çocuk 13 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artık sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da son 24 saatte 249 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kovid-19 geçirenler ve iki doz aşı olanların 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek
'Geceleri 2 saat boyunca hiç durmadan öksürüyordum'
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldı
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm kaydedildi

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Heniyye, Hamas'ın Filistin seçimlerine ulusal ve ortak listeyle katılmayı tercih ettiğini duyurdu

Körfez'deki normalleşme adımlarının bedelini Filistinliler ödüyor

Yahudi yerleşimcilere sorduk: Neden işgal altındaki Filistin topraklarında yaşamayı seçtiniz?

Yahudi yerleşimcilere sorduk: Neden işgal altındaki Filistin topraklarında yaşamayı seçtiniz?
Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İsrail'de yapılan araştırma, hamileyken Kovid-19 aşısı olan annelerin bebeklerine antikor aktardığını ortaya koydu

İsrail'de yapılan araştırma, hamileyken Kovid-19 aşısı olan annelerin bebeklerine antikor aktardığını ortaya koydu