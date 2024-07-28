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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli" ilan ettiği bölgede "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi.

Mehmet Nuri Uçar  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi

Gazze

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze kent merkezinde Eş-Şüheda ile el-Bureyc bölgelerinde daha önce "güvenli" bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.

Yüzlerce Gazzeli saldırıya karşı bölgeyi terk ediyor

İsrail'in söz konusu bölgeye saldırı ihtimaline karşı yüzlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 324 Filistinli öldü, 90 bin 830 kişi yaralandı.

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