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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın Amasra’da “Madenci Anma Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi” açılış töreninde konuşuyor.
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Dünya

İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binası kırmızıya boyandı

14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binası kırmızıya boyandı Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binasını kırmızıya boyadı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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