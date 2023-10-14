İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binası kırmızıya boyandı
Londra
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binasını kırmızıya boyadı.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binasının duvarına kırmızı boya döktü pic.twitter.com/2JRy6F0fIS— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 14, 2023