Dolar
32.18
Euro
35.05
Altın
2,178.60
ETH/USDT
3,575.60
BTC/USDT
69,938.00
BIST 100
8,807.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hamas kesin bir yenilgiye uğratılana kadar faaliyetleri sürdüreceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki İsrailli esirler geri dönene ve Hamas yenilgiye uğratılana kadar İsrail'in faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Mehmet Alaca  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hamas kesin bir yenilgiye uğratılana kadar faaliyetleri sürdüreceğiz

Kudüs

Katz, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, Batı Kudüs'ü ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile uzun bir görüşme yaptığını belirtti.

Görüşmede Gazze'deki insani konularda ilerleme sağlanması konusunda işbirliği yapmaya karar verdiklerini kaydeden Katz, "Tüm esirler geri dönene ve Hamas Gazze'de kesin bir yenilgiye uğratılana kadar İsrail'in bütün gücüyle faaliyetlerine devam edeceğini açıkladım." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 25 Mart'ta Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de bir araya gelmiş, ardından Filistin'e giderek Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yeni Başbakan Muhammed Mustafa ile görüşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı
Savunma Sanayii Başkanlığından İsrail ile işbirliği iddialarına ilişkin açıklama
Kars'ta kar nedeniyle 58 köy yolu kapandı, mahsur kalan 15 araç kurtarıldı
Kars'ta kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
'Yaşlılara şefkat ve merhamet elinin uzatılması hayati önem arz ediyor'

Benzer haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hamas kesin bir yenilgiye uğratılana kadar faaliyetleri sürdüreceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hamas kesin bir yenilgiye uğratılana kadar faaliyetleri sürdüreceğiz

Almanya: İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapıları acilen açılmalı

Almanya, Gazze'de insani ara çağrısını yineledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet