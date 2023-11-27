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Dünya

İsrail basınına göre Netanyahu, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
İsrail basınına göre Netanyahu, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişeli

Kudüs

İsrail'deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü.

Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.

İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.

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