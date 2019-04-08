Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.41
Dolar
5.69
BIST 100
97,305.97
Altın
1,302.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyau: Batı Şeria'daki ilhak ABD ile koordineli yapılacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme planını ABD yönetimi ile koordineli şekilde yapacağını açıkladı.

Esat Fırat   | 08.04.2019
İsrail Başbakanı Netanyau: Batı Şeria'daki ilhak ABD ile koordineli yapılacak

Kudüs

İsrail'in "Kanal12" televizyonuna yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin aşamalı ve ABD ile koordineli şekilde ilhak edileceğini söyledi.

Netanyahu, şunları kaydetti:

"Yahudi yerleşim birimlerinin korunması aşamasından büyük inşa aşamasına geçmiştik. Şimdi ise Yahudi yerleşim birimlerine İsrail egemenliğini tatbik etme aşamasına geçeceğiz. Ben bunu aşamalı şekilde ve ABD'nin onayıyla yapmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı ABD ile koordineli bir şekilde yapılacak."

Tek bir Yahudi yerleşimcinin dahi Batı Şeria'dan çıkarılmayacağını yineleyen Netanyahu, "Filistinliler ile gerçek ve sorumlu bir barış tesis edeceğim. Ancak bunu güçle yapacağım, taviz vererek ve kafa sallayarak değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Yahudi yerleşim birimleri meselesini konuştuğunu ve bu görüşmede söz konusu yerleşim birimleri üzerinde İsrail egemenliğinin tatbikinin kaçınılmaz olduğunu söylediğini aktaran Netanyahu, şöyle devam etti:

"Öncelikle ben Batı Şeria'yı ilhak edeceğim demedim. Ben Yahuda ve Samara'daki (Talmudik Batı Şeria) Yahudi yerleşim birimleri ve Yahudi topluluklar üzerinde İsrail egemenliğini tatbik edeceğim ya da ilhak edeceğim dedim. Bunun için de ABD'nin yardımını istiyorum. ABD'nin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıması iki yılımı aldı. Trump'a 'Golan'ı tanı lütfen' dedim."

"Bazı Arap liderlere bu konuyu görüştüğümü söyleyebilirim"

Bazı Arap liderlerle de Yahudi yerleşim birimlerini ilhak meselesini konuştuğunu dile getiren Netanyahu, "Bazı Arap liderlere bu konuyu görüştüğümü söyleyebilirim. Onlar da bizim toprağa olan bağlılığımızı anlıyorlar." dedi. Netanyahu bu konuda daha fazla ayrıntı vermekten ise kaçındı.

İsrail Başbakanı Netanyahu cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.

Ülkede yarın yapılacak erken seçimin kaderini belirleyecek sağ seçmene yönelik mesajlar veren Netanyahu, "Bağımsız bir Filistin devleti İsrail'in varlığı için bir tehdittir. Kudüs'ü bölmeyeceğim, Yahudi yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım." demişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor

Benzer haberler

'Türkiye ve İslam coğrafyalarında yaşayan halkların karşı durduğu siyonist hedeflerdir'

'Türkiye ve İslam coğrafyalarında yaşayan halkların karşı durduğu siyonist hedeflerdir'

Netanyahu için kritik seçim

Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun Batı Şeria vaadine tepki

İsrail seçim günü Batı Şeria ve Gazze'deki geçişleri kapatacak

İsrail seçim günü Batı Şeria ve Gazze'deki geçişleri kapatacak
İngiltere İsrail'i kınadı

İngiltere İsrail'i kınadı
Yahudi gençlerden Trump'a İsrail protestosu

Yahudi gençlerden Trump'a İsrail protestosu