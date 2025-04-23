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Dünya

Netanyahu, yargıdan Şin-Bet Direktörüne görevini bırakmayı planladığı tarihi açıklama emri vermesini istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'den, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'a görevi bırakmayı planladığı tarihi açıklaması talimatı vermesini istediği bildirildi.

Zein Khalil, Ali Semerci  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Netanyahu, yargıdan Şin-Bet Direktörüne görevini bırakmayı planladığı tarihi açıklama emri vermesini istedi

Kudüs

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'den, Ronen Bar'a görevini "ne zaman bırakacağını" açıklamasına yönelik emir vermesini istediği kaydedildi.

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Bar, 21 Nisan Pazartesi günü mahkemeye sunduğu yazılı ifadesinde, ilerideki bir tarihte görevinden istifa etmeyi planladığını ifade ederek, net bir tarih belirtmemişti.

Netanyahu, geçen ay görüştüğü Şin-Bet Direktörü Bar'a hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.

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