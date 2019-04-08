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Dünya

İngiltere'den internette zararlı içeriğe para cezası adımı

İngiltere hükümeti, "dünyanın ilk çevrimiçi güvenlik kanunları" olarak tanımladığı bir teklif hazırladı.

Hasan Esen   | 08.04.2019
İngiltere'den internette zararlı içeriğe para cezası adımı

Londra

İngiltere hükümeti, terör propagandası ve çocuk istismarı gibi çevrimiçi zararlı içerikleri engellemedikleri takdirde sosyal medya ve internet sağlayıcıları ceza verilmesini öngören bir teklif hazırladı.

Hükümetin "dünyanın ilk çevrimiçi güvenlik kanunları" olarak sunduğu teklif, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı.

Teklife göre, yeni standartların uygulanması için bağımsız bir düzenleyici kurum oluşturulacak.

Üst düzey yöneticilere de ceza verilecek 

Bu kurum, kuralların ihlal edilmesi durumunda para cezası verme, şikayete konu internet sitesine erişimi engelleme ve sosyal medya veya internet sitesinin üst düzey yöneticilerini cezalandırma yetkisine sahip olacak.

Sosyal medya veya internet sağlayıcıları, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Zararlı içerikler

Yeni kurallarla terör ve şiddet propagandası, intihara teşvik, dezenformasyon, çocukların uygunsuz içeriklere erişimi engellenecek.

Başbakan Theresa May, konuya ilişkin açıklamasında, internet şirketlerinin, kullanıcıları, özellikle de çocuklar ve gençleri zararlı içerikten korumak için yeterince çaba harcamadığını belirterek "Çevrimiçi şirketler, platformları için sorumluluk almaya başlamalı." dedi.

"Kendilerini denetleme dönemi sona erdi"

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Jeremy Wright, sektörün zararlı içerikleri engellemedeki gönüllü adımlarının yeteri kadar ileri gitmediğini ifade ederek "Çevrimiçi şirketlerin kendilerini denetleme dönemi sona erdi." diye konuştu.

Sosyal medya ve internet şirketlerine sıkı kurallar getiren teklifin ilgili taraflarla 12 hafta sürecek istişarelerin ardından son halini alması bekleniyor.


- Teklife göre, sosyal medya veya internet sağlayıcıları, kullanıcıları zararlı içeriklerden korumada başarısız olmaları halinde ağır para cezaları ödeyecek 
- Başbakan Theresa May: 
- "Çevrimiçi şirketler platformları için sorumluluk almaya başlamalı"
- Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Jeremy Wright: 
- "Çevrimiçi şirketlerin kendilerini denetleme dönemi sona erdi" 


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