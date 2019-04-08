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Dünya

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 08.04.2019
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan bilgilendirmede, Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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