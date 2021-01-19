Euro
9.06
Dolar
7.47
BIST 100
1,565.01
Altın
1,838.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, askeri tatbikatlarla Ürdün Vadisi'ndeki 1800 dönüm tarım arazisini tahrip etti

İsrail askeri tatbikatlarının, Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'nde (Ağvar) Filistinliler tarafından tahıl ekilen 1800 dönüm araziyi tahrip ettiği belirtildi.

Qais Omar Darwesh Omar,Safiye Karabacak   | 19.01.2021
İsrail, askeri tatbikatlarla Ürdün Vadisi'ndeki 1800 dönüm tarım arazisini tahrip etti

Ramallah

İsrail askeri tatbikatlarının, Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'nde (Ağvar) Filistinliler tarafından tahıl ekilen 1800 dönüm araziyi tahrip ettiği belirtildi.

Ağvar Yerleşim Projeleri Sorumlusu Mutez Beşşarat AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, bu sabah zırhlı araçlar ve tanklarla Ürdün Vadisi'nin çeşitli yerlerinde askeri tatbikatlara başladığını ifade etti.

Askeri araçların Filistinlilerin buğday ve arpa gibi tahıl ekili yaklaşık 1800 dönümlük arazisini tahrip ettiğini kaydeden Beşşarat, İsrail ordusunun, yerleşim projeleri lehine olacak şekilde buralarda yaşayanları yerlerinden etmek için söz konusu arazilerde eğitim verdiğini aktardı.

Beşşarat, Filistinlilerin evleri, meraları ve tarlaları arasında gerçek mühimmatla gerçekleştirilen tatbikatların bölge halkını korkuttuğunu söyledi.

Ürdün sınırı ile Batı Şeria arasında 15 kilometre genişliğinde 120 kilometre uzunluğundaki 1,6 milyon dönümlük alan Ürdün Vadisi olarak adlandırılıyor. Batı Şeria'nın yüzde 30'unu teşkil eden Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 65 bin Filistinli, 13 bin de Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının ardından Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" edeceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'e Filistinlilere Kovid-19 aşısı temin etme çağrısı yaptı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi

Benzer haberler

İsrail, askeri tatbikatlarla Ürdün Vadisi'ndeki 1800 dönüm tarım arazisini tahrip etti

İsrail, askeri tatbikatlarla Ürdün Vadisi'ndeki 1800 dönüm tarım arazisini tahrip etti

İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'e Filistinlilere Kovid-19 aşısı temin etme çağrısı yaptı

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik 'kasıtlı tıbbi ihmal' protesto edildi

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman: Biden’ın İran’ın nükleer dosyasına ilişkin atamaları endişe yaratıyor

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman: Biden’ın İran’ın nükleer dosyasına ilişkin atamaları endişe yaratıyor
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 100 zeytin fidanını söktü

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 100 zeytin fidanını söktü
İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi