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Dünya

İspanya'nın Endülüs bölgesi kuraklığa karşı 200 milyon avroluk yeni önlem paketi açıkladı

İspanya'da kuraklık sorunundan en fazla etkilenen bölgelerden güneydeki Endülüs, 200 milyon avroluk yeni önlem paketini duyurdu.

Şenhan Bolelli  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
İspanya'nın Endülüs bölgesi kuraklığa karşı 200 milyon avroluk yeni önlem paketi açıkladı

Madrid

Endülüs özerk yönetim hükümeti, 2020'den bu yana dördüncü kez kuraklığa karşı önlem kararı aldı.

Ekolojik Geçiş Bakanlığının verilerine göre, son üç aydır beklenenin çok altında yağışın düştüğü Endülüs'te bölgenin en büyük su kaynağı Guadalquivir havzasındaki kapasitenin yüzde 19,3'e kadar gerilediği bildirildi.

Endülüs özerk yönetim hükümeti başkanı Juanma Moreno, basına yaptığı açıklamada, devam eden kuraklık sorununda "kritik durumda" olduklarını söyledi.

Moreno, 50 milyon avrosu tarım sektörüne aktarılmak üzere toplamda 200 milyon avroluk yardım ve önlem paketi hazırladıklarını, tuzlu su arıtma tesislerinin kapasitelerini genişleteceklerini ve altyapı yenileme çalışmalarının hızlandırılacağını belirtti.

Bölge halkına ve özel sektöre suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yapan Moreno ayrıca, yağış azlığının etkilerini ortadan kaldırmak için hidrolik altyapı çalışmalarına yaptıkları toplam harcamanın 500 milyon avroyu bulacağını ifade etti.

Diğer bir önlemin ise Algeciras (Cadiz) ve Carboneras (Almeria) limanlarının su taşıyan gemilerin yanaşması için geri kazanılması ve buraya getirilecek suyun tedarik ağına dahil edilmesi için su arıtma tesislerine aktarılmasının sağlanacağı bildirildi.

Uzmanlar, Endülüs'te su kaynaklarının normal seviyesine dönebilmesi için 30 gün aralıksız yağmur yağması gerektiğini belirtiyor.

Bölgeye ilkbaharda beklenen yağışların düşmemesi halinde yazın su kesintilerinin artacağı değerlendirmesi yapılıyor.

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