Dolar
27.73
Euro
29.45
Altın
1,860.72
ETH/USDT
1,566.50
BTC/USDT
27,407.00
BIST 100
8,442.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya: Yardımı haksız yere keserek Filistinlileri 2 kat cezalandıramayız

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin halkına yardım sağlamaya devam etmesi ve "halkın Hamas ile bir tutulmaması" gerektiğini belirtti.

Melike Pala  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
İspanya: Yardımı haksız yere keserek Filistinlileri 2 kat cezalandıramayız

Ankara

Cadena Ser radyosuna konuşan Albares, "Bir terör örgütü olan Hamas'ı, Filistin halkı ve yetkilileriyle karıştıramayız." dedi.

AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'nin açıkladığı Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarının dondurulması kararının "tek taraflı bir karar olduğuna inandığını" dile getiren Albares, karar açıklanmadan önce, kendisine ve diğer üye ülkelerin dışişleri bakanlarına danışılmadığı veya bilgi verilmediğini kaydetti.

Albares, ayrıca Komisyonun, kararı açıkladıktan sonra "hızlı şekilde U dönüşü yaptığına" dikkati çekti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğünü aktaran Albares, bugün yapılan acil dışişleri bakanları toplantısında konunun gündeme getirilmesini sağladığını söyledi.

Albares, toplantıda konuyla alakalı "ilk konuşanın kendisi olacağını ve İspanya'nın tutumunu net şekilde ortaya koyacağını" belirterek, "Önümüzdeki günlerde ihtiyacımız olan şey daha az yardım değil, Filistinliler için daha fazla insani yardım olacak." ifadelerini kullandı.

Birçok Avrupalı mevkidaşıyla konuştuğunu anlatan Albares, çoğunluğunun "AB ile Filistin arasındaki işbirliğinin sorunlu olmadığına inandığını" dile getirdi.

İspanya'nın Filistinli ve BM yetkilileriyle on yıllardır "titizlikle" çalıştığını ve "paranın nereye gittiği konusunda hiçbir zaman bir sorunla karşılaşmadığını" vurgulayan Albares, Filistin'e yönelik yardımlara ilişkin ülkesinin kabul edeceği tek "gözden geçirmenin", yıkım nedeniyle belirli projelerin finanse edilmesinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar vermek olduğunu bildirdi.

Albares, Filistinlilerin her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyacı varken AB'nin yardımı kesmesinin "ters etki yaratacağını" savunarak, "Hamas'ın eylemlerini dehşetle izleyen ve barıştan yana olan Filistinlilerin elinden haklarını almış oluruz. Terör eylemlerinin sonuçlarından dehşete düşen insanları, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydukları yardımı haksız yere keserek 2 kat cezalandıramayız." diye konuştu.

Bakan Albares, ayrıca İsrail'de uçuşlar askıya alındığı için dönemeyip "mahsur kalan" turistler için askeri kurtarma misyonu hazırlıklarının sürdüğünü anlatarak, ülkesinin İsrail'de oturanların tahliyesini teklif etmediğini sözlerine ekledi.

AB'nin insani yardımları sürecek

AB'nin Filistin'e yardımları hakkında dün çelişkili açıklamalar yapılmıştı. Varhelyi, toplam 691 milyon avroluk kalkınma yardımı projelerini gözden geçireceklerini, tüm ödemelerin hemen durdurulacağını açıklamıştı.

AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, insani yardımların süreceğini bildirmişti.

Borrell de vadesi gelen ödemelerin askıya alınmayacağını duyurmuş ve "Tüm Filistin halkını cezalandıracak biçimde ödemelerin askıya alınması, AB'nin bölgedeki çıkarlarına zarar verecek ve teröristleri daha da cesaretlendirecektir." açıklamasını yapmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da yapılan ilk köy tipi afet konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasayı yapmak zorundayız
Hatay'da depremde 36 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı
Ziraatçılardan "Bu böceği gördüğünüz yerde öldürün" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı

Benzer haberler

İspanya: Yardımı haksız yere keserek Filistinlileri 2 kat cezalandıramayız

İspanya: Yardımı haksız yere keserek Filistinlileri 2 kat cezalandıramayız

Gazze'deki Filistinli gruplar İsrail'in Aşkelon şehrine çok sayıda roket attı

İsrail'in "Demir Kubbesi" yoğun roket atışına karşı koymakta zorlandı

BM, AB'den Filistinlilere yardımı kesmemesini istedi

BM, AB'den Filistinlilere yardımı kesmemesini istedi
İran, İİT'yi Gazze konusunda dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantıya çağırdı

İran, İİT'yi Gazze konusunda dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantıya çağırdı
Suudi Arabistan Gazze konusunda İİT'yi dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantıya çağırdı

Suudi Arabistan Gazze konusunda İİT'yi dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantıya çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet