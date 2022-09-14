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Dünya

İspanya ve Portekiz enerji krizine karşı ortak çözüm arıyor

İspanya ve Portekiz'in dışişleri ve savunma bakanları Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji krizini görüştü.

Şenhan Bolelli   | 14.09.2022
İspanya ve Portekiz enerji krizine karşı ortak çözüm arıyor İspanya'da enerji tasarruf planı kapsamında saat 22.00'dan sonra kamu binalarında, mağaza ve alışveriş merkezlerinde vitrin ışıklandırılması kapatılıyor

Madrid

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan toplantıya İspanya'dan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Savunma Bakanı Margarita Robles, Portekiz'den de Dışişleri Bakanı Joao Cravinho ve Savunma Bakanı Helena Carreiras katıldı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Albares, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in enerji şantajına karşı İspanya ve Portekiz'in yapıcı teklifler getirmeye çalıştığını" söyledi.

"Ne İspanya ne de Portekiz'in enerji tedarikinde herhangi bir sıkıntısı var." diyen Albares, buna rağmen, Fransa'nın reddettiği Midcat projesinin hayata geçirilmesi için taleplerinin devam ettiğini vurguladı.

Pireneler'den geçerek İspanya'da Orta Avrupa'ya doğal gaz ulaştıracak boru hattı projesi, ilk olarak 2005 yılında gündeme getirilmiş ancak yüksek maliyeti olduğu gerekçesiyle daha sonra Fransa tarafından reddedilmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji kriziyle birlikte bir kez daha gündeme getirilen Midcat'a Fransa karşı çıkmayı sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) de bu projeye herhangi bir mali kaynak ayırmayacağını açıklamıştı.

Avrupa Hidrojen Bankası kurulması fikrine destek

Diğer yandan Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in ortaya attığı "Avrupa Hidrojen Bankası" kurulması fikrine destek verdi.

Cravinho, "Mükemmel bir fikir ve Avrupa'nın özerkliğine işaret ediyor." diye konuştu.

Portekizli ve İspanyol bakanlar ayrıca, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya yönelik yardımların artarak devam etmesi, AB içindeki sorunlara ortak çözüm önerileri getirilmesi konusunda ve Sahra başta olmak üzere Afrika ile Hint-Pasifik bölgelerinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.


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