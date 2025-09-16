Dolar
Dünya

İspanya hükümeti, orman itfaiyecilerinin erken emekliliğine onay verdi

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, orman itfaiyecilerinin taleplerine karşılık verebilmek için emekliliklerini beş yıla kadar öne çeken kararnameyi onayladı.

Şenhan Bolelli  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
İspanya hükümeti, orman itfaiyecilerinin erken emekliliğine onay verdi

Madrid

Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısında alınan kararla ilgili basına açıklama yapan Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, orman itfaiyecilerini kastederek, "Bir meslek grubuna karşı borcumuzu ödedik." dedi.

Özellikle bu yaz büyük orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'da orman itfaiyecilerinin "zorlu, tehlikeli ve sağlıklarını riske attıkları bir görev yaptıklarını" vurgulayan Saiz, "bu meslek grubuna erken emeklilik getirilmesinin yaptıkları işin doğal sonucu olduğunu" kaydetti.

Kararname gereği, orman itfaiyecisi olarak en az 15 yıllık Sosyal Güvenlik katkı süresi olduğunu kanıtlayanlar 3 ila 5 yıl önce erken emekli olabilecek.

Bu zamana kadar 65 yaşına kadar çalışma zorunluluğu olan orman itfaiyecileri, gerekli şartları yerine getirmesi halinde 60 yaşında emekliye ayrılabilecek.

Madrid'deki orman itfaiyecileri maaş zammı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle 15 Temmuz'da greve başlamış, ülkedeki yangınların artışından dolayı 15-25 Ağustos tarihlerinde greve ara vermiş ve sonrasında eylemlerine yeniden başlamıştı.

Maaş artışı ve işlerinin zorluğu dikkate alınarak çalışma koşullarında iyileştirme isteyen itfaiyeciler, aylık ortalama 1200-1300 avro maaş almaktan, yangın söndürme çalışmalarında günlerce çok az dinlenerek, zor şartlarda ve hayatlarını riske atarak çalışmaktan şikayetçi oluyordu.

Madrid'deki orman itfaiyecileri grevlerini sürdürüyor.

Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla ağustos ayında mücadele eden İspanya'da istatistiklere göre 1-31 Ağustos tarihlerinde 380 bin hektardan fazla ormanlık ve kırsal alan yandı.

