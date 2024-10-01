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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin çatışması

İspanya Başbakanı Sanchez'den "Ukrayna ve Orta Doğu'yla ilgili daha fazla sessiz kalmayın" çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna ve Orta Doğu'da "rutin hale gelen katliamı" kınayarak, uluslararası topluma daha fazla sessiz kalmama çağrısı yaptı.

Şenhan Bolelli  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İspanya Başbakanı Sanchez'den "Ukrayna ve Orta Doğu'yla ilgili daha fazla sessiz kalmayın" çağrısı

Madrid

Sanchez, La Vanguardia gazetesinin ödül töreninde yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Orta Doğu'da uluslararası hukukun ve barışın korunması gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası toplum sessizliğini korursa, uluslararası hukuk ve barışı savunmak için sesimiz daha çok çıkacaktır." dedi.

"Demokrasiden nefret edenler ona her yerde zulmediyor." diyen Sanchez, "Yalanların amansız saldırısı altında yaşıyoruz. Demokrasi düşmanları, hiçbir kurala saygı duymazlar. Bu zorlukla karşı karşıya kaldığımızda ileriye doğru bir adım atmalı ve demokrasiyi savunmalıyız." şeklinde konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ardından Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının video konferans toplantısına katılan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de X hesabından açıklama yaparak, ateşkes çağrısını yineledi.

Albares, "İspanya, Lübnan'da ateşkes ve Orta Doğu'da artan şiddetin durdurulması için herkesin harekete geçmesi çağrısında bulunuyor. Lübnanlı sivilleri korumalıyız. Amacımız barıştır." ifadelerini kullandı.

Albares ayrıca, Lübnan'daki İspanyol vatandaşlarına yönelik geçtiğimiz haftadan bu yana yaptığı "bu ülkeyi terk etmeleri" çağrısını da yineledi.

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