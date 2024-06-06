Dolar
32.24
Euro
35.07
Altın
2,374.60
ETH/USDT
3,845.00
BTC/USDT
71,305.00
BIST 100
10,279.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya Başbakanı Sanchez, UAD'deki davaya müdahil olarak tarihin doğru tarafında durduklarını söyledi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil olma kararı alarak "tarihin doğru tarafında olduklarını gösterdiklerini" ifade etti.

Şenhan Bolelli  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
İspanya Başbakanı Sanchez, UAD'deki davaya müdahil olarak tarihin doğru tarafında durduklarını söyledi

Madrid

Sanchez, katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in açıkladığı Güney Afrika tarafından UAD'de İsrail'e karşı açılan davaya müdahil olma kararını savundu.

Sanchez, İspanya'nın hem Ukrayna'da hem de Orta Doğu'da barışa olan bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Filistin devletinin tanınması ile UAD'deki davaya müdahil olunmasının aynı amaçla yapıldığını kaydeden Sanchez, "Herhangi bir askeri operasyonun durdurulmasına yönelik tedbirler alınması için hepimizin mahkemeye destek vermesi aciliyet taşımaktadır. Mahkemenin kurallara dayalı uluslararası sistemin en yüksek yargı organı olma rolünü destekleyerek Birleşmiş Milletleri de hep birlikte güçlendirmemiz çok önemlidir." şeklinde konuştu.

"İspanya tarihin doğru tarafında kalmıştır ve kalmaya devam edeceğine dair hiçbir şüphe yoktur." diyen Sanchez, İsrail'in saldırılarından dolayı Gazze'de 36 binden fazla kişinin ölmesinin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Barış ve uluslararası yasallığı savunduklarının altını çizen Sanchez ayrıca Birlemiş Milletlere göre, Gazze'deki çocukların yüzde 90'ının yetersiz beslendiğini ve binlerce Filistinlinin evlerini kaybettiğini hatırlattı.

Sanchez, Hamas'ın saldırılarının kınanmasında, İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasında ve kalıcı ateşkes taleplerinde de ısrarcı olduklarını söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, bugün düzenlediği basın toplantısında, UAD'de İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil olduklarını duyurmuştu.

İsrail'in soykırım yapıp yapmadığına UAD'nin karar vereceğini kaydeden Albares, "İspanya'nın yaptığı şey suçun kendisine hükmetmek değil, bu mahkemenin görevidir. Mahkemenin ihtiyati tedbirlerine destek vermeye yönelik olan kararımız, bizim haftalardır düşündüğümüz, diğer ülkelerin zaten attığı, diğerlerinin de atacağını açıkladığı bir adımdı. İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonun devamı ışığında bu kararı aldık. Hedefimiz, Gazze'ye ve Orta Doğu'ya barışın geri gelmesi ve uluslararası hukuka bağlılıkla bağlantılı iki yönlüdür." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan, mezuniyet gösterisine alınmayan otizmli çocuğa destek
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocuklarımızın öğrendiklerini pratik hayata geçirebilmeleri için müfredatı değiştirdik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrail'e tepki
İçişleri Bakanlığı talimatıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan yazılı ifade istendi
İstanbul Bilim Olimpiyatları Ödülleri sahiplerini buldu

Benzer haberler

İspanya Başbakanı Sanchez, UAD'deki davaya müdahil olarak tarihin doğru tarafında durduklarını söyledi

İspanya Başbakanı Sanchez, UAD'deki davaya müdahil olarak tarihin doğru tarafında durduklarını söyledi

İspanya, Filistin Devleti'ni bugün resmen tanıyacak

İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesini değerlendirdi

İspanya Savunma Bakanı Robles, İsrail'in Gazze'de "gerçek bir soykırım" yaptığını söyledi

İspanya Savunma Bakanı Robles, İsrail'in Gazze'de "gerçek bir soykırım" yaptığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet