Euro
9.18
Dolar
7.74
BIST 100
1,282.51
Altın
1,887.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. - VTR
logo
Dünya

İslami Cihad Hareketi'nden ABD'nin sözde barış planına karşı 'birlik ve direniş' çağrısı

İslami Cihad Hareketi, ABD'nin tek taraflı sözde barış planına karşı "birlik ve direniş" çağrısında bulundu.

Hacer Başer   | 17.11.2020
İslami Cihad Hareketi'nden ABD'nin sözde barış planına karşı 'birlik ve direniş' çağrısı

Gazze

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Enver Ebu Taha, yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşı ve ulusal ortaklık için yapılan diyalogların, güvenilir ve şeffaf olması, milli çıkarları öncelemesi gerektiğini belirtti.

"ABD'nin sözde barış planı ve Filistinlileri dört bir yandan kuşatan diğer tehlikelere karşı birlik ve direnişe sıkıca tutunulması gerek." ifadesini kullanan Ebu Taha, sözde Orta Doğu barış planının dayattığı tehlikeler, İsrail'in ilhak planı, Yahudi yerleşim birimleri ve bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme süreci gibi tehditlerin, direniş ve birlik ile Filistin halkının kutsal değerlerine, Filistin davasının sabitelerine bağlı kalma yoluyla bertaraf edilebileceğini aktardı.

Ebu Taha, edindikleri tecrübelerin, "Beyaz Saray'a kim gelirse gelsin, ABD'nin İsrail'in çıkarını ve güvenliğini, Washington'un öncelikleri ve dış politikalarının en üstüne koyduğunu" kendilerine öğrettiğini kaydetti.

Hamas ve Fetih hareketlerinden iki heyet, pazar günü Filistin uzlaşı görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Fetih ve Hamas Hareketleri, 2 Temmuz’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde Orta Doğu barış planı ve İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı almıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB, Kovid-19 sebebiyle bazı işletmelerini kapatma kararı aldı
Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 55 milyon 349 bini geçti
Merkel Kovid-19 ile mücadelede sosyal teması daha da azaltma çağrısı yaptı

Benzer haberler

İslami Cihad Hareketi'nden ABD'nin sözde barış planına karşı 'birlik ve direniş' çağrısı

İslami Cihad Hareketi'nden ABD'nin sözde barış planına karşı 'birlik ve direniş' çağrısı