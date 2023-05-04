Dolar
19.49
Euro
21.61
Altın
2,042.62
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,543.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde’de düzenlenen mitingde konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açılış Programı’nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon’da "Gençler Bi'Kahve İçebilir miyiz?" etkinliğinde konuşuyor.
logo
Dünya

İrlanda'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlayacak

- Kayıtlı seçmenler, başkent Dublin'de kurulan sandıklarda 3 gün boyunca oylarını kullanabilecek.

Zuhal Demirci  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
İrlanda'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlayacak

Dublin/Londra

İrlanda'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 771 seçmen, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için başkent Dublin'de kurulan sandıklarda yarın oy kullanmaya başlayacak.

Avrupa'da Türk seçmenin yaşadığı ülkelerden İrlanda'da, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı.

İrlanda'da oy verme işlemi, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği binasında 5, 6 ve 7 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

Böylelikle, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, altıncı kez yurt dışında oy kullanabilecek.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, seçimlerin sükunet ve şeffaflık içerisinde geçmesi için güvenlik ve lojistiğe yönelik her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sayfasından, YSK Çağrı Merkezinden "+90 444 9 975" ve e-devlet üzerinden sorgulayabilecekleri kaydedildi.

İrlanda'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 771 seçmen bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK, Avrupa'daki 19 yerde sandık sayılarının artırılmasına karar verdi
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Akdeniz Üniversitesi, deprem araştırma projeleri için 15 milyon liralık bütçe ayırdı
Kuşadası'na 4 kruvaziyer ile 8 bin 200 turist geldi

Benzer haberler

İrlanda'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlayacak

İrlanda'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Eltayeb, ülkedeki krizin bölgeselleşebileceği uyarısında bulundu

Diyarbakır'da kurulan konteyner kente 900 depremzede yerleştirildi

Diyarbakır'da kurulan konteyner kente 900 depremzede yerleştirildi
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde çok büyük rolü olmalı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde çok büyük rolü olmalı
Devrim ve Togg, İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilendi

Devrim ve Togg, İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet