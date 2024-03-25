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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru, İzmir'in Huzuru" programında konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda: İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'nin kuzeyine girişini engellemesi kabul edilemez

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'nin kuzeyine girişini engellemesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Zuhal Demirci  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
İrlanda: İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'nin kuzeyine girişini engellemesi kabul edilemez

Londra

Bakan Martin, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani erişim konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çok net olduğunu ve yardımlarının engellenmesini "ahlaki açıdan da çileden çıkarıcı" olarak nitelediğini aktardı.

Martin, "İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yardımlarının Gazze'nin kuzeyine girişini engellemesi kabul edilemez. Açlığın savaş silahı olarak kullanılması uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir." ifadesini kullandı.

Guterres, 23 Mart'ta Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında, sınır kapısının her iki tarafında tırların Gazze'ye girmek için beklediği sırada sınırın öbür tarafındakilerin açlık çektiğine işaret ederek, "durumun trajik ve ahlaki açıdan da çileden çıkarıcı" olduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 449 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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