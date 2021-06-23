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Dünya

İran'ın kuzeybatısında gazetecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Nekede ilçesinde meydana gelen kazada 6'sı ağır 21 gazeteci de yaralandı.

Ahmet Dursun   | 23.06.2021
İran'ın kuzeybatısında gazetecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

Ankara

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde gazetecileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 gazeteci hayatını kaybetti, 6'sı ağır 21 basın mensubu da yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Urumiye Gölü'nün canlandırılması çalışmalarını izlemek üzere başkent Tahran'dan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr ilçesine hareket eden 25 gazeteciyi taşıyan otobüs, eyalete bağlı Nekede ilçesi yakınlarında kaza yaptı.

Kaza sonucunda devrilen otobüsteki İran resmi haber ajansı (IRNA) muhabiri Reyhane Yasini ile İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) muhabiri Mehşad Kerimi adlı 2 kadın gazetecinin yaşamını yitirdiği, 21 gazetecinin de yaralandığı belirtildi.

Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Mehdi Velipur, basına yaptığı açıklamada, "Yaralılardan 6 gazetecinin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi. Şu anda yaralılar helikopterle Urumiye hastanesine naklediliyor." dedi.

Nekede Emniyet Müdürü Keyumers Pakdil ise kazanın otobüsün fren sistemlerindeki arıza nedeniyle gerçekleştiğini aktardı.

Kazanın hemen ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade başsağlığı mesajları paylaştı.

Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, yaşamını yitiren gazetecilerin yakınlarına ve basın mensuplarına başsağlığı diledi.




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