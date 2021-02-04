İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 67 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 67 artarak 58 bin 256'ya yükseldi.
Tahran
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 40 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 590'ının hastanelere yatırıldığını belirtti.
Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybının 58 bin 256'ya, vaka sayısının da 1 milyon 445 bin 326'ya çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 825'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 235 bin 581'e ulaştığını ifade etti.
Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 504 bin 930 olduğunu kaydetti.
Ülkede "kırmızı" seviyesinde şehrin kalmadığını yineleyen Lari, 18 şehrin "turuncu", 124 şehrin "sarı" ve 306 şehrin de "mavi" bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.