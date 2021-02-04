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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 67 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 67 artarak 58 bin 256'ya yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 04.02.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 67 kişi hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 40 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 590'ının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybının 58 bin 256'ya, vaka sayısının da 1 milyon 445 bin 326'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 825'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 235 bin 581'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 504 bin 930 olduğunu kaydetti.

Ülkede "kırmızı" seviyesinde şehrin kalmadığını yineleyen Lari, 18 şehrin "turuncu", 124 şehrin "sarı" ve 306 şehrin de "mavi" bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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