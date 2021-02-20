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Dünya, Koronavirüs

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer ile BionTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronivirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediğini açıkladı.

Mustafa Deveci   | 20.02.2021
İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Kudüs

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Pfizer-BionTech aşısının iki dozu da yapılan kişiler ile aşı olmayanların sağlık durumunun karşılaştırıldığı araştırmaya ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu aşının, iki dozu da yapılan kişilerde virüs nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediği belirtildi. Aşının hastalığın ağır seyretmesini yüzde 99,2 oranında önlediği, hastaneye yatışları da yüzde 98,9 düşürdüğü ifade edildi.

İsrail'de 11 Şubat'ta yayınlanan bir başka araştırmada, Pfizer-BionTech aşısının ikinci dozu yapılan 523 bin kişiden hiçbirinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği aktarılmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 526 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 744 bini aştı.

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