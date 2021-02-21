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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 546 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 21.02.2021
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 546 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 601 oldu.

Son 24 saatte 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

Bugüne kadar yapılan test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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