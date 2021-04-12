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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 274 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 311 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 884'ünün hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Muhammet Kurşun   | 12.04.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 274 kişi hayatını kaybetti

Tahran

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 274 artarak 64 bin 764'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 311 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 884'ünün hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 93 bin 452'ye çıktığını aktaran Lari, 274 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 64 bin 764 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 440'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 720 bin 84'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 770 bin 167 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

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