Euro
9.70
Dolar
8.15
BIST 100
1,388.02
Altın
1,742.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında Hamas'ın önde gelen isimlerinin de olduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Esat Fırat   | 12.04.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenledi.

Söz konusu baskınlarda aralarında Hamas’ın Batı Şeria’daki önde gelen isimleri ile eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 387 bini geçti
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 274 kişi hayatını kaybetti
Ramazanda kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek
İran'da salgının 4. dalgasında hastanelerde yer kalmayınca hükümet ilave yatak için bütçe ayırdı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze, ramazana İsrail ablukasının yol açtığı ekonomik sorunlar ve pandemi gölgesinde hazırlanıyor

Gazze'nin el işi ramazan kandillerini 5 çocuk annesi Kader yapıyor

İsrail Yayın Kuruluşu, İran'da nükleer tesisteki kazanın arkasında Mossad'ın olduğunu öne sürdü

İsrail Yayın Kuruluşu, İran'da nükleer tesisteki kazanın arkasında Mossad'ın olduğunu öne sürdü
İsrail hapishanelerinde 17 yıl tutuklu kalan Filistinli genç adam, sağlığından ve hafızasından oldu

İsrail hapishanelerinde 17 yıl tutuklu kalan Filistinli genç adam, sağlığından ve hafızasından oldu
Filistin tarafı İsrail'in Kudüs'te oylamaya engel olması durumunda seçimlerin iptal edilmesinden yana

Filistin tarafı İsrail'in Kudüs'te oylamaya engel olması durumunda seçimlerin iptal edilmesinden yana