Euro
7.82
Dolar
6.86
BIST 100
119,139.82
Altın
1,806.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 198 artarak 13 bin 608'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 16.07.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 198 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 500 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 608'e, vaka sayısının da 267 bin 61'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 471'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavileri tamamlanan 230 bin 608 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 73 bin 791 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Doğu ve Batı Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Kürdistan, Kirmanşah, Gülistan, Mazenderan ve Hürmüzgan eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Tahran, Fars, Erdebil, İsfahan, Elburz, Güney Horasan, Sistan-Beluçistan, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Loristan, Hemedan, Yezd ve Kuzey Horasan'ın da "riskli bölgeler" kategorisinde olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı
Yunanistan Kovid-19 tedbirlerini sertleştirmeyi planlıyor
Bilim insanlarından 'Kovid-19 aday aşılarının denendiği gençler virüse maruz bırakılsın' çağrısı
Tat ve koku kaybı Kovid-19 için potansiyel tarama semptomları olarak ortaya çıktı

Benzer haberler

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan Kovid-19 tedbirlerini sertleştirmeyi planlıyor

Bilim insanlarından 'Kovid-19 aday aşılarının denendiği gençler virüse maruz bırakılsın' çağrısı

Kovid-19 ve Dünya Sağlık Örgütü'nün geleceği

Kovid-19 ve Dünya Sağlık Örgütü'nün geleceği
Kovid-19'u yenen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu görevine döndü

Kovid-19'u yenen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu görevine döndü
AB'nin dış ticareti mayısta sert düşüş kaydetti

AB'nin dış ticareti mayısta sert düşüş kaydetti