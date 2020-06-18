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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı yeniden 100'ün altına düştü

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 oldu.

Muhammet Kurşun   | 18.06.2020
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı yeniden 100'ün altına düştü

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 günün ardından yeniden 100'ün altına inerek, 87 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, nisan ortasında 100'ün altına gerileyen ve 25 Mayıs'ta 34 olarak kaydedilen vefat sayısının 4 günün ardından yeniden 100'ün altına düştüğünü söyledi.

Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 87 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 596 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Sözcü Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 272'ye, vaka sayısının da 197 bin 647'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 795'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavileri tamamlanan 156 bin 991 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 344 bin 599 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Doğu Azerbaycan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Buşehr'in "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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