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Dünya

İran'da hava kirliliği geçen yıl yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne neden oldu

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkandi, hava kirliliğinin geçen yıl ülkede yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
İran'da hava kirliliği geçen yıl yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne neden oldu

İstanbul

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Zaferkandi, Ulusal Temiz Hava Günü Konferansı'nda konuştu.

Zaferkandi, "Ülkemizdeki ölümlerin yüzde 12,56'sı, yani yaklaşık 50 bin kişi hava kirliliği kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetmiştir." dedi.

Hava kirliliğinin yol açtığı ekonomik zararın 12 milyar dolar civarında olduğunu kaydeden Zaferkandi, "Uluslararası standartlar, her metreküp havada 5 mikrogramdan fazla partiküllerin varlığını kirlilik olarak kabul etmektedir, biz bunu 12 mikrogram olarak belirliyoruz. Kendi kriterlerimize göre bile ülkemizdeki şehirler yılda ortalama 247 gün kirli hava solumaktadır. Bu süre, başkent Tahran için 353 güne kadar çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, hava kirliliği yönünden Zabul'un en kirli, Senendec'in ise en temiz şehir olduğunu aktardı.

Tahran'daki hava kirliliğine, şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmaması, nüfus yoğunluğu, eski model araçlar ile yaygın kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazlarının neden olduğu belirtiliyor.

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