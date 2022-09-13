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Dünya

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın Afganistan sınırındaki Güney Horasan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haydar Şahin   | 13.09.2022
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’e göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes'in Aşkabat ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 04.07'de kaydedildi.

Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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