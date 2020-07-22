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Dünya

İran'dan ABD'ye çok daha ağır intikam yolda tehdidi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık ABD'ye "çok daha ağır intikam yoldadır." tehdidinde bulundu.

Muhammet Kurşun   | 22.07.2020
İran'dan ABD'ye çok daha ağır intikam yolda tehdidi

Tahran

Şemhani'nin Twitter hesabından paylaştığı ve İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan mesajda, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle ABD'den intikam alınacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Süleymani ve el-Mühendis'in öldürülmesi emrinin bizzat kendisi tarafından ABD ordusuna verildiğini itiraf ettiğini hatırlatan Şemhani, "İran ve Irak halkı, Süleymani ve el-Mühendis'in intikamını alacaktır. Onları öldürenleri cezalandırmadan rahat oturmayacaklar. Çok daha ağır intikam yoldadır." ifadelerini kullandı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.


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