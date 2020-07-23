Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
118,079.91
Altın
1,874.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'dan 'Son günlerdeki yangınlar siber saldırıyla alakalı değil' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, son günlerde ülke genelinde meydana gelen yangınların siber saldırıyla ilgili olmadığını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 23.07.2020
İran'dan 'Son günlerdeki yangınlar siber saldırıyla alakalı değil' açıklaması

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, son günlerdeki patlamalar ve yangınlarla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 

Yaz aylarında ormanlarda, rafinerilerde ve diğer yerlerde sadece bu sene yangın meydana gelmediğini ve bunun anormal bir durum olmadığını dile getiren Musevi, "İran'daki yangınlar siber saldırı ile alakalı değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatının ardından bundan sonraki siber saldırılardan aksi ispatlanıncaya kadar ABD yönetimi sorumlu olacaktır. Uygun zamanda buna karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın altyapısına yönelik her gün binlerce siber saldırı yapıldığını ve bunun yeni bir şey olmadığını aktaran Musevi, siber hamlelerin savunma sistemleri ve bilgisayar uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiğini savundu.

Son birkaç ayda siber saldırıların arttığını ve kullanılan teknoloji ile saldırının boyutu dikkate alındığında bunun devletler tarafından desteklendiğinin söylenebileceğini ileri süren Musevi, "Saldırıyı yapanlar asıl hedefine ulaşamadı. Bu saldırıların çoğu uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ABD tarafından yapılıyor. Bu tüm dünya için endişe verici bir durumdur ve uluslararası kamuoyu buna uygun cevabı vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle 2 binden fazla otel geçici süreyle kapandı
Türkiye'den Cezayir, Paraguay ve Sırbistan'a Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı
Çin'de 22, Güney Kore'de 59 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kanada'da peçe takan kadınlara maske muafiyeti
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1284, Meksika'da 790, Hindistan'da 1129 kişi öldü

Benzer haberler

İran'dan 'Son günlerdeki yangınlar siber saldırıyla alakalı değil' açıklaması

İran'dan 'Son günlerdeki yangınlar siber saldırıyla alakalı değil' açıklaması

İran'dan ABD'ye çok daha ağır intikam yolda tehdidi

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 219 kişi hayatını kaybetti

Irak Siyasi Düşünce Merkezi Başkanı: Kazımi, Irak'ı bölgede denge unsuruna dönüştürmek istiyor

Irak Siyasi Düşünce Merkezi Başkanı: Kazımi, Irak'ı bölgede denge unsuruna dönüştürmek istiyor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den halka 'alışkanlıklarını değiştirme' çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den halka 'alışkanlıklarını değiştirme' çağrısı
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: Bölge ülkeleri yabancıların müdahalesinden ötürü bazı sorunlar yaşıyor

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: Bölge ülkeleri yabancıların müdahalesinden ötürü bazı sorunlar yaşıyor