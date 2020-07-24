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Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 24.07.2020
Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 10,84 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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