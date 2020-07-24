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Dünya, Koronavirüs

İran'da bir günde Kovid-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 artarak 15 bin 289'a yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 24.07.2020
İran'da bir günde Kovid-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 215 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 489 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 15 bin 289'a, vaka sayısının da 286 bin 523'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 653'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 249 bin 212 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 278 bin 384 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari, Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam'ın "kırmızı bölgeler", Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed'in de "riskli bölgeler" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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