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Bilim Teknoloji, Koronavirüs

Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi

ABD'de bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarından alınan ve virüsü etkisiz hale getirebilen güçlü antikorları izole etti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 24.07.2020
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sonuçları, "Nature" Dergisinde yayımlanan çalışma, Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezinde görevli bir grup bilim insanı tarafından yürütüldü. 

Kovid-19'u ağır geçiren 5 hastadan alınarak izole edilen 61 antikorun 19'unun laboratuvar ortamında yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirme potansiyeline sahip olduğu, 9'unun bu anlamda çok güçlü potansiyelinin ve etkinliğinin bulunduğu gözlendi.

Bu antikorların, ilaç şirketlerince enfeksiyonun erken safhasında hastaların tedavisinde ve enfeksiyonu önlemek amacıyla büyük miktarlarda üretilebileceği ifade edildi.

Ekibin lideri David Ho, "Artık şimdiye kadar bulunan antikorlarla kıyaslandığında daha etkili ve çeşitli antikor birikimine sahibiz. Tedavilere dönüştürülmeye hazırlar." diye konuştu.

Çalışmada, Kovid-19'u ağır geçirenlerin virüse karşı bağışıklıklarının daha güçlü olabileceği bulgusu da elde edildi.

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