Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
119,031.16
Altın
1,886.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa, okunması tamamlanan Ukrayna uçağının karakutusunu İran'a iade etti

İran'ın başkent Tahran'da füzeyle düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutusu, yapılan incelemelerin ardından Fransa tarafından İran'a iade edildi.

Muhammet Kurşun   | 23.07.2020
Fransa, okunması tamamlanan Ukrayna uçağının karakutusunu İran'a iade etti

Tahran

İran'ın 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutusu, yapılan incelemelerin ardından Fransa tarafından İran'a iade edildi.

İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 Temmuz'da Fransa'ya gönderilen karakutunun Paris'te okunmasının ardından Tahran'a iade edildiğini belirtti.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken, "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan 2 füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumunca yayımlanan raporda ise uçağın düşürülmesinin, "görevi ihmal ve iletişim sorunu kaynaklı" insan hatasından kaynaklandığı duyurulmuştu.

Raporda, "Savunma sisteminin yerinin değiştirilmesi sonrası sistemde 'kuzey yönü' tanımlamasının yapılmasının ihmal edilmesi nedeniyle yolcu uçağı, düşman uçağı olarak algılanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM'den Kovid-19 ile mücadelede 'geçici temel gelir' önerisi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 182'ye yükseldi
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli

Dışişleri Bakanlığı: Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli

Fransa, okunması tamamlanan Ukrayna uçağının karakutusunu İran'a iade etti

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 182'ye yükseldi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı
Lille Teknik Direktörü Galtier, Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladı

Lille Teknik Direktörü Galtier, Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladı
Ukrayna’nın doğusunda 27 Temmuz’dan itibaren ateşkes başlayacak

Ukrayna’nın doğusunda 27 Temmuz’dan itibaren ateşkes başlayacak