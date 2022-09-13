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Milli Savunma Bakanı Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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Dünya

Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Orhan Onur Gemici   | 13.09.2022
Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 7 gemi daha hareket etti.

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