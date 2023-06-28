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Dünya

İran: Yaptırımlar sonucu bloke edilen dövizin serbest bırakılmasıyla ilgili müzakerelerde ilerleme var

Ahmet Dursun  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
İran: Yaptırımlar sonucu bloke edilen dövizin serbest bırakılmasıyla ilgili müzakerelerde ilerleme var

Ankara

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ülke dışında bloke edilen milyarlarca dolarlık döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda yabancı taraflarla yapılan müzakerelerde ilerleme olduğunu söyledi.

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in haberine göre, Ekonomi ve Maliye Bakanı Handuzi, başkent Tahran'da basına yaptığı açıklamada, ülkesinin yaptırımlar nedeniyle dondurulan döviz kaynaklarının serbest bırakılmasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Handuzi, "Bu konuda Merkez Bankası ve Dışişleri Bakanlığı tarafından iyi ve ileriye dönük tedbirler alındı ​​ve yabancı taraflarla müzakereler iyice ilerledi. Merkez Bankasının ilerleyen günlerde bu müzakerelerin sonuçlarını açıklayacağını umuyorum." dedi.

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle varlıklarına erişemiyor

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan 7 milyar dolarlık dövizine ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor.

Güney Kore'nin "The Korea Economic Daily" gazetesi 30 Mayıs'taki haberinde, İran'ın Güney Kore'de tutulan 7 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını sağlamak için Washington ile Seul arasında görüşmeler yapıldığını yazmıştı.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA da 6 Haziran'da yayımladığı haberinde, Tahran'ın, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle Irak'ta 10 milyar dolar ve Güney Kore'de 7 milyar dolar dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmeler

Son haftalarda İranlı ve ABD'li yetkililer, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı. Uluslararası medyaya yansıyan haberlerde de taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ifade edilmişti.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın yaptırımlar nedeniyle Irak'ta dondurulan yaklaşık 10 milyar dolarlık varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların 10 Haziran'da serbest bırakıldığı açıklanmıştı. İran, 25 Haziran'da Irak'ın 2,6 milyar dolarlık doğal gaz borcunu tamamen ödediğini duyurmuştu.


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