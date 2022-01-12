İran ve Venezuela dahil 8 ülke borçları nedeniyle BM'de oy kullanma hakkını kaybetti
İran ve Venezuela dahil 8 ülke Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda olduğu finansal katkıyı geciktirdiği için örgütte oy kullanma hakkını kaybetti.
New York/Ankara
BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.
BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM üyesi 11 ülkenin örgüte olan ödemelerini geciktirdiğini, bu ülkelerden 8'inin bugün itibarıyla oy kullanma hakkını kaybettiğini söyledi.
BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını kaybeden ülkeler arasında Iran, Venezuela, Sudan, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine, Antigua ve Barbuda, Vanuatu yer alıyor.
İran geçen sene de BM'ye 65 milyon dolardan fazla aidat borcunu geciktirdiği için Genel Kurul'da oy kullanma hakkını kaybetmiş, 16 milyon dolarlık minimum ödeme yaparak oy kullanma hakkını geri kazanmıştı.
İran, BM'ye aidatını ABD'nin ''yasa dışı yaptırımları'' yüzünden ödeyemediğini savunmuştu.
İran'ın oy kullanma hakkını geri kazanabilmesi için 18 milyon dolardan fazla, Venezuela'nın ise 39,8 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.
İran, ödemelerin ABD yaptırımlarına takıldığını açıkladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin BM'deki oy kullanma hakkının askıya alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İran'ın BM'nin kurucu ve aktif bir üyesi olarak BM ve diğer uluslararası örgüt ve kuruluşlara üyelik aidatlarını tam ve zamanında ödemeyi taahhüt ettiğini aktaran Hatibzade, "Maalesef üst üste iki yıldır ABD'nin acımasız ve yasa dışı yaptırımları nedeniyle ülkemizin ödemelerinde sıkıntılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.
Ülkesinin BM'ye borçlarını daha hızlı ödeyebilmek için güvenli bir kanal oluşturmaya çalıştığını ifade eden Hatibzade, BM Genel Sekreterliğinin de tek taraflı yaptırımlara maruz kalan ülkelerin özel durumunu dikkate alması gerektiğini kaydetti.
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