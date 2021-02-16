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Dünya

İran ve Rusya'dan Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak tatbikat

Tatbikatın sözcüsü Tuğamiral Gulam Rıza Tehani, "Tatbikata, İran Ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusu'ndan donanma birliklerinin yanı sıra Rusya'dan bir muhrip ve lojistik destek gemisi ile bir helikopter de katılıyor." dedi.

Ahmet Dursun   | 16.02.2021
İran ve Rusya'dan Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak tatbikat

Ankara

İran ve Rus donanmaları, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat başlattı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran ve Rusya tarafından düzenlenen "Denizcilik Güvenlik Kuşağı" adı verilen tatbikat iki gün sürecek.

Tatbikatın sözcüsü Tuğamiral Gulam Rıza Tehani, "Deniz Ticareti Güvenliği İçin Kolektif İş Birliği" sloganıyla başlayan tatbikatın, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ve Umman Denizi'nde 17 bin kilometrelik geniş bir alanı kapsadığını belirtti.

Uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlarla mücadele, deniz terörizmi, arama kurtarma alanlarında bilgi paylaşımı ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinden olduğunu kaydeden Tehani, "Bu tatbikata, İran Ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusu'ndan donanma birliklerinin yanı sıra Rusya'dan bir muhrip ve lojistik destek gemisi ile bir helikopter de katılıyor." dedi.

Tehani, "Tatbikatta, denizde yangına müdahale, saldırıya uğrayan bir geminin kurtarılması, belirli hedeflere ateş edilmesi ve hava hedeflerine gece ateş eğitimleri gibi taktik ve operasyonel egzersizler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Aynı bölgede Aralık 2019'da İran, Rusya ve Çin donanmaları tarafından benzer bir tatbikat yapılmıştı.


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