Dolar
30.36
Euro
32.88
Altın
2,039.20
ETH/USDT
2,338.90
BTC/USDT
43,008.00
BIST 100
8,469.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran turizm amacıyla 28 ülkenin vatandaşlarına vizeyi tek taraflı kaldırdı

İran turizmi canlandırmak amacıyla 4 Şubat itibarıyla 28 ülkeyle vizeleri tek taraflı kaldırdığını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
İran turizm amacıyla 28 ülkenin vatandaşlarına vizeyi tek taraflı kaldırdı

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli, yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik İran'a turizm amaçlı seyahatler için tek taraflı vize muafiyeti uygulanmasına dair yönetmenliğin ilgili kurumlara iletildiğini belirtti.

Bigdeli, vize muafiyetinin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Özbekistan, Tunus, Tanzanya, Japonya, Endonezya, Singapur, Brezilya, Sırbistan, Bosna Hersek, Belarus ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye uygulanacağını aktardı.

İranlı yetkili, muafiyet kapsamındaki 28 ülkeden Hindistan vatandaşlarının İran'a hava yoluyla vizeye ihtiyaç duymadan girebileceğini, kara sınırlarından giriş için ise vize almaları gerekeceğini ifade etti.

Bigdeli, "Buna göre İran'a turizm amaçlı seyahat eden bu 28 ülkenin vatandaşları 15 Behman 1402 (4 Şubat 2024) tarihinden itibaren İran'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duymayacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, barış, istikrar ve işbirliğinin güçlü bir savunucusu olarak yoluna devam edecek
YSK'den partilerin oy pusulasındaki yerinin belirlendiği kuraya ilişkin açıklama
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i geçti
Diyarbakırlı dengbejler depremde hayatını kaybeden arkadaşları için "ağıt" yakıyor
FETÖ'nün Yargıtay fişleme birimi başındaki eski tetkik hakimine 32 yıla kadar hapis istemi

Benzer haberler

İran turizm amacıyla 28 ülkenin vatandaşlarına vizeyi tek taraflı kaldırdı

İran turizm amacıyla 28 ülkenin vatandaşlarına vizeyi tek taraflı kaldırdı

CIA Direktörü Burns: Ortadoğu'yu son 40 yıldır bu kadar karmaşık ve patlamaya hazır görmedim

ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız yok

Suriye'de İran destekli gruplar, son bir ayda ABD üslerine en az 83 saldırı düzenledi

Suriye'de İran destekli gruplar, son bir ayda ABD üslerine en az 83 saldırı düzenledi
Kremlin: Orta Doğu’da gerilimi azaltacak adımlar atma zamanı

Kremlin: Orta Doğu’da gerilimi azaltacak adımlar atma zamanı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından İran'ı sorumlu tuttu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından İran'ı sorumlu tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet