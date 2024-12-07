Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,999.00
BTC/USDT
99,700.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te 5113 konutun teslim töreninin ardından hak sahibi bir ailenin evini ziyaret etti. -VTR-
logo
Dünya

İran: Suriye hükümeti ile meşru muhalefet grupları siyasi görüşmelere başlamalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye hükümeti ile meşru muhalif grupların siyasi görüşmelere başlaması gerektiğini söyledi.

Ahmet Dursun  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
İran: Suriye hükümeti ile meşru muhalefet grupları siyasi görüşmelere başlamalı

Tahran

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi, Doha’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinden sonra basına konuştu.

Suriye’de çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi ve Suriye hükümetinin siyasi diyalog kurması konusunda herkesin hemfikir olduğunu ifade eden Erakçi, "meşru muhalefet grupları" ile Suriye hükümeti arasında siyasi görüşmelerin başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Abbas Erakçi, bu konuda Suriye hükümetiyle istişarede bulunmaya karar verdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde yeni ve sürdürülebilir okul kültürü ele alındı
Bakan Uraloğlu: Yeniköprü Tüneli'nin resmi açılışını yakında gerçekleştireceğiz
Bakan Kurum: 2024 yılında 200 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz
Bakan Fidan, Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Kaş'ta sağanak sonrası denizin rengi kısmen değişti

Benzer haberler

İran: Suriye hükümeti ile meşru muhalefet grupları siyasi görüşmelere başlamalı

İran: Suriye hükümeti ile meşru muhalefet grupları siyasi görüşmelere başlamalı

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, 2 Aralık'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

İran: İsrail'e karşılık verme hakkımızı saklı tutuyor, Lübnan'daki ateşkesi de değerlendiriyoruz

İran: İsrail'e karşılık verme hakkımızı saklı tutuyor, Lübnan'daki ateşkesi de değerlendiriyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet