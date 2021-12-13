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Dünya

İran: Nükleer müzakerelerde karşı tarafın endişelerini gidermeye hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde "iyi bir anlaşmaya" varmaya ve karşı tarafın endişelerini gidermeye hazır olduklarını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 13.12.2021
İran: Nükleer müzakerelerde karşı tarafın endişelerini gidermeye hazırız

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "ikili ilişkiler ve nükleer anlaşmayı" konuştu.

Yaptırımların kaldırılması halinde nükleer programı nükleer anlaşmanın içeriğine göre uygulayacaklarını aktaran Abdullahiyan, "İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tüm meziyetlerinden yararlanmak için iyi bir anlaşmaya ve karşı tarafın muhtemel endişelerini gidermeye hazır." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Abdullahiyan ile Busaidi, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmaya hazır olduklarını kaydetti.

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