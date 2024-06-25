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Dünya

İran lideri Hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halka "yoğun katılım" çağrısı yaptı

İran lideri Ali Hamaney, halka, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğun katılım göstermeleri çağrısında bulundu.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
İran lideri Hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halka "yoğun katılım" çağrısı yaptı

İstanbul

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, 3 gün sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu.

Katılım oranının düşük olmasının ülke düşmanlarını ümitlendireceğini, sevindireceğini ve memnun edeceğini dile getiren Hamaney, "Seçimlere katılımın yüksek olması konusu üzerinde bu denli durmamızın nedeni, (İran) İslam Cumhuriyeti'nin başının dik olduğunu ortaya koymak içindir." dedi.

Katılımın düşük olduğu seçimlerde ülke düşmanlarının bu durumdan propaganda amaçlı istifade ettiğine işaret eden Hamaney, "(Halk) Tembellik veya ihmal etmesin, hafife almasın, ülkenin her köşesinde seçimlere katılsın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylarının sahip olması gereken özelliklere de değinen Hamaney, "Cumhurbaşkanı, devrimin değerlerine özden bağlı olmalı ve tüm yolların ABD'den geçtiği düşüncesinde olmamalıdır." şeklinde konuştu.

İran'da cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlı olması ve Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin (AKK) reformist adayların birçoğunu elemesi halkın sandığa gitme oranını düşürüyor.

Haziran 2021'de düzenlenen 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ülke genelinde katılım yüzde 48,8, başkent Tahran'da ise yüzde 26 seviyesinde kalmıştı. Bu oran, 1979'daki devrimden bu yana cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımda en düşük seviye olarak tarihe geçmişti.

En son 1 Mart'ta düzenlenen genel seçimlerde katılım oranı daha da gerilemiş ve ülke genelinde yüzde 41'e düşmüştü.

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