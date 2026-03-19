Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlıyor

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin Mecliste görüşülmek üzere bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Ahmet Dursun  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlıyor

Ankara

Yarı resmi ISNA Haber Ajansının bir milletvekiline dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda Mecliste görüşülmek üzere bir yasa tasarısı hazırlanıyor.

Yasa tasarısının, "Hürmüz Boğazı'nın, gemi trafiği, enerji transiti ve gıda güvenliğinin sağlanması için güvenli bir güzergah olarak kullanılması durumunda, ülkelerin İran'a geçiş ücreti ve vergi ödemekle yükümlü olmasını öngördüğü" belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhammed Muhbir de "Hürmüz Boğazı için yeni bir sistem tanımlayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.


MGK Genel Sekreterliğinin bazı teşkilat ve görevlerinde değişikliğe gidildi
Bakan Kurum'dan Konya'daki "İlk Evim Projesi"ne ilişkin paylaşım
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı
Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

Belçika Başbakanı: (Enerji fiyatları) Eğer bu kalıcı bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız

Belçika Başbakanı: (Enerji fiyatları) Eğer bu kalıcı bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız

Katar'daki Ras Laffan LNG tesisine düzenlenen saldırı küresel arzı riske atıyor

Rusya, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecindeki duraklamanın sona ereceğini umuyor

NATO: Teyakkuz halindeyiz ve müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazırız

NATO: Teyakkuz halindeyiz ve müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazırız
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlıyor

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlıyor

İran, ABD-İsrail saldırılarında topraklarını kullandırdığı gerekçesiyle Bahreyn ve BAE'den tazminat talep etti

İran, ABD-İsrail saldırılarında topraklarını kullandırdığı gerekçesiyle Bahreyn ve BAE'den tazminat talep etti
